Политика как он...
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Политика как она есть

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Руферы забрались на башню Кунсткамеры

Руферы забрались на башню Кунсткамеры

Руферы забрались на башню Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры), видео в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовал блогер, представляющийся Давидом Козыревым.

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Комментарии
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iv
igor vinogradov
крышелазы залезли !
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1 м.