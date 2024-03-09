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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Райкович больше всех отбил пенальти за 5 последних сезонов в топ-5 лиг – 9

Предраг Райкович отразил 11-метровый в матче Ла Лиги с «Барселоной» (0:1). Вратарь «Мальорки» отбил 9-й пенальти за карьеру в топ-5 лигах Европы – это лучший результат с сезона-2019/20.

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