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Несекретные материалы

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Платите олигархам или мы убьем ваших детей. Ллойд Остин

Платите олигархам или мы убьем ваших детей. Ллойд Остин

Такер Карлсон о давлении Белого дома на Конгресс по Украине: администрация Байдена открыто угрожает американцам из-за Украины * "Вчера на секретном брифинге в Палате представителей министр обороны Ллойд Остин сообщил членам Палаты представителей, что если они не выделят больше денег для Зеленского, то «мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией».

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