«Генеральная уборка» жизни

Иллюстрация: davide bonazzi Относитесь к изменениям, как к уборке квартиры. Сначала одно, потом другое, глядишь — всё заблестит! © Луиза Хей Великолепная статья о важности изменений и расхламлении личного пространства.
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