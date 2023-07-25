Репутация «Леопардов 2»: ни Сирия, ни Украина пока её не замочили

Александр Лагуткин

Не совсем понятно, что хотел донести автор своим опусом. То что любой танк - это грозная боевая машина в умелых руках и так ясно. Просто до появления Леопардов на фронте Запад превозносил их как "вундервафлю", которая решит все проблемы ВСУ. На поле боя это оказалось обычным оружием, уж точно ничем не лучшим, чем 40-летние российские Т-72. И те, и другие горят за милую душу при попадании в них современных снарядов. То же самое было и с Байрактарами, и с Джавелинами,и с Пэтриотами. Адекватному человеку понятно, что сейчас на поле боя нет вооружения аналогичного по фунционалу, которое значительно превосходило бы таковое у противника. Разве что российские гиперзувуковые ракеты ещё не нашли противоядия. Но и это вопрос времени.