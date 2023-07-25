БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Репутация «Леопардов 2»: ни Сирия, ни Украина пока её не замочили

Репутация «Леопардов 2»: ни Сирия, ни Украина пока её не замочили

Честно признаться, есть у нашей широкой общественности одна особенность, которая заключается во мнении, что любая западная боевая техника – хлам, глупость конструкторов и вообще бесполезное железо на гусеницах и колёсах.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Не совсем понятно, что хотел донести автор своим опусом.  То что любой танк - это грозная боевая машина в умелых руках и так ясно.  Просто до появления Леопардов на фронте  Запад превозносил их  как &quot;вундервафлю&quot;, которая решит все проблемы ВСУ.  На поле боя это оказалось обычным оружием, уж точно ничем не лучшим, чем 40-летние российские Т-72. И те, и другие горят за милую душу при попадании в них современных снарядов. То же самое было и с Байрактарами, и с Джавелинами,и с Пэтриотами.  Адекватному человеку понятно, что сейчас на поле боя нет вооружения аналогичного  по фунционалу,  которое значительно превосходило бы таковое у противника.  Разве что  российские  гиперзувуковые ракеты ещё не нашли противоядия.  Но и это вопрос времени.
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