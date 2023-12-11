Кандидат в американские лидеры Рамасвами справил нужду в прямом эфире с Маском

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами не выключил микрофон на мобильном телефоне и сходил в туалет в прямом эфире с несколькими известными американцами, в том числе Илоном Маском.
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