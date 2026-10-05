Пять помещений для бизнеса можно купить у города на улице Недорубова

Город выставил на торги пять помещений для бизнеса на улице Недорубова, 21 и 24–27. Об этом сообщил Кирилл Пуртов, руководитель столичного Департамента по конкурентной политике.
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