«Украина превзошла США в вооружениях»: как из критики Пентагона сделали перемогу

Украинские СМИ распространяют слова бывшего министра армии США Дэна Дрисколла как признание некоего общего военного превосходства Украины над Америкой.
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