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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олден Полинис о конфликте Брина и Леброна из-за Эмбиида: «Я скорее поверю Майку Брину, чем кому-либо еще»

Бывший центровой НБА Олден Полинис заявил, что верит инсайду авторитетного комментатора Майка Брина об опозданиях Джоэла Эмбиида , несмотря на то, что Леброн Джеймс опроверг эту информацию.

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