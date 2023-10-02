На свердловском предприятии, делающем гаубицы, сменился директор

Генеральным директором «Уральского завода транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») назначен Олег Емельянов, бывший глава компании «Синара — Транспортные машины».
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