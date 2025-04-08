Подписан меморандум для сдерживания цен на продукты в Иркутской области

В Иркутской области подписан меморандум о стабилизации цен на социально значимые продукты питания между правительством региона, местными производителями и крупными торговыми сетями, включая «Удачу», «Экономию», «Командор», «Пятёрочку», «Слату» и «Хлеб-Соль», а также руководителями ведущих сельскохозяйственных предприятий, таких как СХАО «Белореченское», СПК «Окинский», ООО «Иркутский масложиркомбинат», АО «Ангарская птицефабрика» и ООО «Саянский бройлер».