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Иркутск Сегодня

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  • fannieprize
    🙏🙏🙏Дмитрий Поздняков...
  • Евгений Дудко
    майнинг майнинг , биткойн а если я нарисую какой нибудь трикойн на газетке и объявлю его платёжным средством это буде...В Боханском район...
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Подписан меморандум для сдерживания цен на продукты в Иркутской области

В Иркутской области подписан меморандум о стабилизации цен на социально значимые продукты питания между правительством региона, местными производителями и крупными торговыми сетями, включая «Удачу», «Экономию», «Командор», «Пятёрочку», «Слату» и «Хлеб-Соль», а также руководителями ведущих сельскохозяйственных предприятий, таких как СХАО «Белореченское», СПК «Окинский», ООО «Иркутский масложиркомбинат», АО «Ангарская птицефабрика» и ООО «Саянский бройлер».

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