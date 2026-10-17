Штанга со звоном возвращается на стойку, кто-то вслух досчитывает последний повтор, а совершенно незнакомый человек рядом вдруг говорит: «Давай, ты сможешь, последний подход!» Спортзал — это далеко не только мышцы, тренажеры и персональные рекорды.