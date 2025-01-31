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Лавров заявил, что Запад при Трампе будет «дружнее строиться»

Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что при администрации Дональда Трампа Запад будет строиться еще дружнее, чем раньше для поддержания гегемонизма, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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