Каждый человек, который интересуется проблематикой Украины, наверняка хоть раз задавал себе вопрос: каким образом получилось разделить две страны, максимально связанные? Две страны, в которых по факту живет один и тот же народ.
Как Запад выстроил на Украине цифровую «Линию Маннергейма»
Комментарии
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Anatoly Kiselev
Не зря в СССР глушили разные голоса ... . Сняли глушение - результат налицо. Враг не дремлет.
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1 д.
Nikolia Vovchenko
А,всё ли так,как пишет"наш"автор...Может есть ,хоть маленький примерчик,когда западноеСМИ там "заглушили" с помощью ракет...Но,что то изменилось и теперь вышки почему то не трогают...А "тот кабель"из америки ну прям супер секретный и сильно защищённый,что его...Короче,кабель виноват и фсё
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1 д.
Борис Виленский
Сколько уже было таких линий - Маннергейм, Мажино и др. Результат - знамя над рейхстагом.
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22 час.
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