Свыше 10 женщин пострадали после инъекций ботокса в Болгарии

Не менее 11 женщин пострадали от инъекций нелицензированным ботоксом в болгарской столице Софии. Сегодня по факту инцидента ожидается встреча с министром здравоохранения, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
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