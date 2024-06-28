Средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников в пяти регионах России

В Тамбовской области после прилета БПЛА загорелась нефтебазаВ ночь на 28 июня средства противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России: 12 — в небе над Брянской областью, девять — над Смоленской, два — над Курской и по одному — над Ростовской и Воронежской.