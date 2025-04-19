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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

В Орле опровергли сообщение Клычкова о выплатах зарплат работникам аэропорта

В Орле опровергли сообщение Клычкова о выплатах зарплат работникам аэропорта

Один из работников, которому должны деньги за реконструкцию аэропорта «Южный», заявил «Орловским новостям», что сообщение губернатора Андрея Клычкова о возобновлении выплат долгов по зарплатам является недостоверным.

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