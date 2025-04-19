В Орле опровергли сообщение Клычкова о выплатах зарплат работникам аэропорта

Один из работников, которому должны деньги за реконструкцию аэропорта «Южный», заявил «Орловским новостям», что сообщение губернатора Андрея Клычкова о возобновлении выплат долгов по зарплатам является недостоверным.
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