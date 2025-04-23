Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    "Девочку назвали Селин..." Бл...! Простое, русское имя!!! Хотя... "Дед" Йося, бабка "Валерия", а следующего внучка не...Невестка певицы В...
  • Федор Родников
    А чего это они вдруг застеснялись статуса иноагент,ведь двумя годами ранее вся эта камарилья буквально гордилась прис...Рэпер из "Касты" ...
  • Андрей Зарубкин
    США продают Европе свой сжиженный газ по аысокой цене.Рубио опроверг пу...

Захарова заявила, что не оскорбляла журналиста, защищавшего Зеленского

Захарова заявила, что не оскорбляла журналиста, защищавшего Зеленского

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что не оскорбляла "анонимного" журналиста одного из СМИ, который защищал Владимира Зеленского и Вооруженные силы Украины (ВСУ), а дала отпор ложной пропаганде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх