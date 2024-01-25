Сенатор Рэнд Пол: конгресс США не пытается наладить отношения с РФ

Как заявил в беседе с американским телеведущим Такером Карлсоном сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол, американские политики застряли в прошлом и все еще мыслят, как во время холодной войны, поэтому отказываются даже от малейших попыток наладить отношения с Россией.