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Крымский парламент национализирует собственность семьи Зеленского на полуострове

Крымский парламент национализирует собственность семьи Зеленского на полуострове

Глава Крымской Республики Сергей Аксенов сообщил о том, что местный парламент 24 мая национализирует собственность семьи президента Украины Владимира Зеленского на полуострове.

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