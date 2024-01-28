Для юных участников шахматного турнира в Ноябрьске организовали мастер-класс

Участников всероссийских соревнований по шахматам «Мемориал В. Н. Оноприенко» в Ноябрьске ждал сюрприз: мастер-класс от международного гроссмейстера Николая Кабанова, рассказали в департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО.