Военное обозрение

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Итоги немецких санкций: Китай завершил разработку собственного двигателя для подлодок

Итоги немецких санкций: Китай завершил разработку собственного двигателя для подлодок

В 2020 году Германия в русле общей политики Евросоюза ввела санкции в отношении Китая, отказавшись от экспорта в КНР продукции военного и двойного назначения и в связи с этим прекратила производство линейки дизельных двигателей MTU396, которыми оснащались подлодки НОАК.

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