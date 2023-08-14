Итоги немецких санкций: Китай завершил разработку собственного двигателя для подлодок

В 2020 году Германия в русле общей политики Евросоюза ввела санкции в отношении Китая, отказавшись от экспорта в КНР продукции военного и двойного назначения и в связи с этим прекратила производство линейки дизельных двигателей MTU396, которыми оснащались подлодки НОАК.