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Навальнисты ловко подводят Венедиктова под санкции ЕС. На очереди нобелевский лауреат Муратов

Навальнисты ловко подводят Венедиктова под санкции ЕС. На очереди нобелевский лауреат Муратов

Террористическая, нежелательная в РФ организация ФБК разослала письма в посольства европейских стран с предложением ввести санкции против иноагента, бывшего главреда либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

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