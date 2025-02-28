Мировые инвесторы скупают акции, связанные с РФ, на фоне улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном

После начала переговоров между РФ и США и на фоне слухов, что уже через несколько недель откроются российские финансовые рынки, международные инвесторы начали покупать все виды активов, связанные с Россией.
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