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Трент Редден может стать генеральным менеджером «Клипперс»

Помощник генерального менеджера «Клипперс» Трент Редден имеет хорошие шансы на повышение. Как сообщает инсайдер Марк Стейн, Редден считается «серьезным кандидатом» на замену Майкла Уингера на посту генерального менеджера калифорнийской команды.

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