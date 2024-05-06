День Победы 2024 в Москве: План действий и программа мероприятий Ирэн ОрлонскаяПарад Победы на Красной площади 9 мая и главный фейерверк страны, который развертывается в антураже кремлевских стен, являются воплощением самого настоящего Дня Победы.