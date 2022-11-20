Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Сэрджант заработал суперлицензию и станет пилотом «Уильямса» в «Ф-1» в 2023 году

Гонщик «Формулы-2» Логан Сэрджант завершил чемпионат на четвертом месте. В последней гонке сезона в Абу-Даби Сэрджант финишировал пятым.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх