В Екатеринбурге потеплеет до +20

Сегодня в Свердловской области потеплеет, хотя местами возможны кратковременные дожди и даже грозы. Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», теплый фронт циклона достигнет южных границ Свердловской области сегодня вечером, хотя фронтальная облачность начнет преобладать в южных районах уже во второй половине дня.
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