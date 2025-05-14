В Екатеринбурге потеплеет до +20

Сегодня в Свердловской области потеплеет, хотя местами возможны кратковременные дожди и даже грозы. Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», теплый фронт циклона достигнет южных границ Свердловской области сегодня вечером, хотя фронтальная облачность начнет преобладать в южных районах уже во второй половине дня.