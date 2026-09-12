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Царьград

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Путин отметил вклад Нового банка БРИКС в развитие организации

Путин отметил вклад Нового банка БРИКС в развитие организации

Президент России Владимир Путин в Нью-Дели на 18-м саммите БРИКС обсудил с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф вклад банка в развитие организации и важность создания новых финансовых инструментов для усиления сотрудничества.

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