Специалист рассказал, как магнитная буря влияет на состояние человека

Увидели полярное сияние и слегли в постель? Крымчане переживают мощнейшую за 20 лет магнитную бурю. ПОТРЯСЛА И КРЫМ На Земле продолжает бушевать экстремальная буря, по мощности сравнимая лишь с событиями 2003, 1989 и 1859 годов: из пяти баллов на пять.