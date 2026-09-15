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МАГАТЭ как звено западной санкционной цепочки  

МАГАТЭ как звено западной санкционной цепочки  

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) задумывалось как технический арбитр, чьей единственная валюта — факты: замеры, пробы, пломбы, протоколы инспекций.

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