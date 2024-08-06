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Четверть россиян отдают предпочтения квартирам со стильными деталями

Четверть россиян отдают предпочтения квартирам со стильными деталями

Около 25% будущих жильцов при поиске недвижимости отдают предпочтение квартирам со стильными деталями, в числе которых правильно расставленные акценты, освещение, интересный декор, например, яркие подушки, постеры, картины, статуэтки, свечи и так далее.

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