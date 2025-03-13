Бойфренд дочери Литвиовой опубликовал фотографию с УЗИ в соцсети

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова может вскоре стать бабушкой. Бойфренд ее 23-летней дочери Ульяны Домбровской, поделился в социальной сети фотографией, на которой девушка запечатлена в футболке с изображением УЗИ.