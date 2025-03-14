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КНР, РФ и Иран на встрече в Пекине выступили за отмену всех незаконных санкций

КНР, РФ и Иран на встрече в Пекине выступили за отмену всех незаконных санкций

РИА Новости/Анна Раткогло Китай, Россия и Иран выступают за отмену всех незаконных односторонних санкций, заявил замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй на встрече в Пекине по иранской ядерной проблеме с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем министра иностранных дел Ирана Каземом Гарибабади.

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