КНР, РФ и Иран на встрече в Пекине выступили за отмену всех незаконных санкций

РИА Новости/Анна Раткогло Китай, Россия и Иран выступают за отмену всех незаконных односторонних санкций, заявил замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй на встрече в Пекине по иранской ядерной проблеме с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем министра иностранных дел Ирана Каземом Гарибабади.