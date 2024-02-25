Самое безопасное место на земле Нет на земле места безопаснее, чем комплекс правительственных зданий на улице Банковая.
Нет на земле места безопаснее, чем комплекс правительственных зданий на улице Банковая
Комментарии
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Станислав Магдалинов
Как в анекдоте.ВЫзвали космонавтов в Политбюро: мы тут решили отправить вас на Солнце-Но извините,мы ведь не долетим-сгорим!-Мы что тут-дураки?Ночью полетите!!!
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15 час.
Станислав Магдалинов
За Вашим долгим объяснением стоит одно.Как говорят в Штатах,о чем бы не шла речь в конце всё сводится к деньгам.Капитализм шагает по стране
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15 час.
Кошмар
А что толку с этих сборищ на Банковой? Если бы они там что-то решали путнее... А они же там онанизмом занимаются, самоудовлетворяются так сказать.
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15 час.
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