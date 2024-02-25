Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Нет на земле места безопаснее, чем комплекс правительственных зданий на улице Банковая

Нет на земле места безопаснее, чем комплекс правительственных зданий на улице Банковая

Самое безопасное место на земле Нет на земле места безопаснее, чем комплекс правительственных зданий на улице Банковая.

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Комментарии
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Станислав Магдалинов
Как в анекдоте.ВЫзвали космонавтов в Политбюро: мы тут решили отправить вас на Солнце-Но извините,мы ведь не долетим-сгорим!-Мы что тут-дураки?Ночью полетите!!!
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15 час.
Станислав Магдалинов
За Вашим долгим объяснением стоит одно.Как говорят в Штатах,о чем бы не шла речь в конце всё сводится к деньгам.Капитализм шагает по стране
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15 час.
Кошмар
А что толку с этих сборищ на Банковой? Если бы они там что-то решали путнее...  А они же там онанизмом занимаются, самоудовлетворяются так сказать.
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15 час.

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