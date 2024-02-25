Нет на земле места безопаснее, чем комплекс правительственных зданий на улице Банковая

Станислав Магдалинов Как в анекдоте.ВЫзвали космонавтов в Политбюро: мы тут решили отправить вас на Солнце-Но извините,мы ведь не долетим-сгорим!-Мы что тут-дураки?Ночью полетите!!!

Станислав Магдалинов За Вашим долгим объяснением стоит одно.Как говорят в Штатах,о чем бы не шла речь в конце всё сводится к деньгам.Капитализм шагает по стране