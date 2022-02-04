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Зеленский заявил, что место переговоров с Россией по Донбассу значения не имеет

Зеленский заявил, что место переговоров с Россией по Донбассу значения не имеет

Место проведения переговоров Киева и Москвы по урегулированию ситуации в Донбассе не важно. Намного важнее готовность обеих сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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