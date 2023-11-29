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Наши реквизировали у америев и шведов заводы-гиганты

Наши реквизировали у америев и шведов заводы-гиганты

АМАРАНТ "Ибо неча." Отжим идет полным ходом. Наши "выкупили" два огромных завода - тосненский Катерпиллар и калужский Вольво.

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Комментарии
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александр петров
Ну дык &quot;Шниферсоны&quot; и прочие и есть государство!!
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2 час.
Юрий Стенякин
Ну и что, там практически отверточная сборка, теперь надо отжать заводы которые комплектующие выпускают.
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1 час.
Виктор Хованов
С Вейцманом как-то нехорошо получилось. Могли бы ему дать псевдоним по типу большевичков: Каменев-Зиновьев-Стеклова-Свердлов. На худой конец Троцкий. Несть таким числа. Не так бы раздражало россиянина ещё помнящего историю ВОСР.
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49 мин.

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