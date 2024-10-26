Бразилия заморозила $23 млрд у горнодобывающих компаний BHP и Vale из-за прорыва плотины

Горнодобывающие гиганты BHP и Vale в пятницу подписали соглашение с правительством Бразилии о выплате почти 132 млрд реалов (23 млрд долларов США) в качестве компенсации за ущерб, нанесенный прорывом плотины в 2015 году, который стал причиной одной из самых страшных экологических катастроф в стране.