Посол Германии прибыл в МИД России

Скриншот видео Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф утром 4 марта прибыл в МИД России, куда его вызвали из-за разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, передает корреспондент РЕН ТВ.
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