Посол Германии прибыл в МИД России

Скриншот видео Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф утром 4 марта прибыл в МИД России, куда его вызвали из-за разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, передает корреспондент РЕН ТВ.