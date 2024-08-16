Футболист Владимир Гранат выступит на Байкальском молодёжном форуме

На Байкальском молодёжном форуме состоится приём российского футболиста Владимира Граната, который известен своими выступлениями за клубы "Сибирь", "Динамо" (Москва), "Спартак" (Москва), "Ростов", "Рубин" (Казань) и игрой за национальную сборную России.
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