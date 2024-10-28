«Норрис не вписался бы в поворот». Кристиан Хорнер показал журналистам телеметрию

«Норрис не вписался бы в поворот». Кристиан Хорнер показал журналистам телеметриюGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер попробовал на деле доказать, что Макс Ферстаппен не был виноват в эпизоде с Ландо Норрисом на 10-м круге Гран При Мексики.