Сдавшиеся в плен командиры нацбата «Азов» находятся в СИЗО «Лефортово»

globallookpress.com/Vladik Musienko/ZUMAPRESS.com Стали известны подробности местонахождения сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона «Азов»* (в отношении некоторых его членов в России возбуждены уголовные дела).
globallookpress.com/Vladik Musienko/ZUMAPRESS.com Стали известны подробности местонахождения сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона «Азов»* (в отношении некоторых его членов в России возбуждены уголовные дела).
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