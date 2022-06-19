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Сдавшиеся в плен командиры нацбата «Азов» находятся в СИЗО «Лефортово»

Сдавшиеся в плен командиры нацбата «Азов» находятся в СИЗО «Лефортово»

globallookpress.com/Vladik Musienko/ZUMAPRESS.com Стали известны подробности местонахождения сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона «Азов»* (в отношении некоторых его членов в России возбуждены уголовные дела).

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