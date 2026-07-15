Россия и США продолжат совместные полёты на МКС до самого конца работы станции

Роскосмос подтвердил, что программа перекрестных экипажей продолжится, обеспечивая присутствие российских и американских специалистов на орбитеПрограмма перекрестных полетов России и США на Международную космическую станцию продолжит действовать до завершения эксплуатации МКС.