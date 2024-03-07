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Путин поручил сократить до 16 часов путь к Черноморскому побережью

Путин поручил сократить до 16 часов путь к Черноморскому побережью

Максимум 16 часов, чтобы из любой точки страны добраться до берега Черного моря. Вот так одной фразой можно описать цель, поставленную президентом РВ Владимиром Путиным на совещании по развитию Азовско-Черноморского региона.

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