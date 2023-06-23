Эндже Валиахметова: “Диагностированный рак у ребенка — не приговор”

По оценке ВОЗ, ежегодно рак диагностируют у более 400 тысяч детей. Но сегодня этот диагноз перестал быть приговором благодаря высококвалифицированным врачам, которые находят всё новые способы борьбы с эти заболеванием.
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