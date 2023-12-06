Они не хотят нас видеть: украинские водители-дальнобойщики столкнулись с польской блокадой

В Польше дальнобойщики заблокировали границу для грузовиков с Украины, пишет The Guardian. Они требуют восстановить ограничения на проезд украинских большегрузов, отмененные в начале конфликта между Киевом и Москвой, в результате чего польские водители понесли огромные убытки.