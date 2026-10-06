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Иркутск Сегодня

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Выпускник колледжа Железногорска-Илимского поступил в Военную академию имени генерала Хрулева

Выпускник Профессионального колледжа Железногорска-Илимского Алексей Литвинцев поступил в филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.

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