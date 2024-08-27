Прокуратура пресекла деятельность медицинской организации без лицензии в Байкальском районе Бурятии

В Байкальском районе Бурятии прокуратура пресекла деятельность медицинской организации без лицензии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, учреждение оказывало медицинские услуги на территории Байкальского региона, несмотря на то, что имело лицензию только на работу в Октябрьском районе Улан-Удэ.