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Царьград

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«Русал» поддержал расширение торговли алюминием с 28 июля

«Русал» поддержал расширение торговли алюминием с 28 июля

«Русал» приветствует расширение биржевой торговли алюминием в России. С 28 июля Петербургская биржа обновляет спецификацию товара, включая новые позиции и базисы поставок.

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