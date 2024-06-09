"А вдруг прокатит? "- решил один водитель маршрута #141а и объявил, что с 10 июня оплата за проезд будет приниматься исключительно на личными.
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"А вдруг прокатит? "- решил один водитель маршрута #141а и объявил, что с 10 июня оплата за проезд будет приниматься исключительно на личными.